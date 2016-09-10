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最後願望是釣魚 美國老兵病床上圓夢安詳離世

美國老兵在完成死前願望後，安詳離世。（圖擷取自《ABC News》）

2016-09-10  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都有一些想要在死前做的事，然而不是每個人都有機會完成它們。最近美國一位老兵很幸運地完成了釣魚的願望，之後安詳的面對死亡。

綜合外媒報導，美國喬治亞（Georgia）一位曾參加過越戰的69歲老兵威爾海特（Connie Willhite）一直以來都對魚類很有興趣，也研究很多。在他進入癌症末期後，死前的願望就是能夠去釣魚。而威爾海特的醫療團隊為了幫他圓夢，帶他到愛爾蘭都柏林（Dublin）的一處湖邊，讓他能夠在病床上手拿釣竿釣魚。威爾海特在釣完魚後的第三天就離開人世。

當時幫忙威爾海特將病床推到湖邊的社工山特斯（Greg Senters）說，當這名老兵在釣魚的時後，他把所有心思都投入在自己享受的事情上，在那一瞬間，癌症和其他的一切彷彿都從他的生命中消失了。

威爾海特的家人也對於他安詳的離世感到欣慰，認為沒有經歷痛苦的離開，是最好的道別方法。

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