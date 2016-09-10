秘魯發生芮氏規模6.1地震

2016-09-10 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據《路透》報導，美國地質調查局（USGS）指出，秘魯今日在格林威治時間10點8分（台灣時間下午5點8分）發生芮氏規模6.1地震，目前尚未傳出災情。

美國地質調查局表示，震央位於秘魯北部城市莫約班巴（Moyobamba）附近，深度為114公里，莫約班巴是聖馬丁大區的首府，人口約4萬多人。