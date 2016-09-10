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秘魯發生芮氏規模6.1地震

2016-09-10  20:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據《路透》報導，美國地質調查局（USGS）指出，秘魯今日在格林威治時間10點8分（台灣時間下午5點8分）發生芮氏規模6.1地震，目前尚未傳出災情。

美國地質調查局表示，震央位於秘魯北部城市莫約班巴（Moyobamba）附近，深度為114公里，莫約班巴是聖馬丁大區的首府，人口約4萬多人。

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  • 秘魯莫約班巴今日發生芮氏規模6.1地震，目前尚未傳出災情。（圖擷取自Google Map）

    秘魯莫約班巴今日發生芮氏規模6.1地震，目前尚未傳出災情。（圖擷取自Google Map）

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