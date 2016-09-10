911恐攻15周年 AIT處長梅健華偕妻默哀
2016-09-10 18:58
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（左）偕夫人陳舲舲（右）10日出席「2016台北丹尼．波爾音樂日」致詞，並在美國911恐怖攻擊事件前夕，為罹難者默哀。（記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國在台協會處長梅健華今日出席以和平與愛為訴求的「丹尼一日音樂節」，由於明天是911恐怖攻擊屆滿15周年日子，梅健華特與夫人陳舲舲特為罹難者默哀1分鐘，強調要維護民主、自由的價值。
梅健華表示，明天是911恐怖攻擊15周年，那一天是美國人心中永遠的痛，紐約雙子星大樓及五角大廈遭到攻擊，造成近3000人罹難，那些恐怖份子就是要威脅民主和自由。
梅健華夫人陳舲舲（Kathy Chen）說，丹尼‧波爾（Daniel Pearl）為美國華爾街日報記者，在2002年進行調查採訪時，不幸被巴基斯坦恐怖份子殺害，音樂節活動是為了紀念他。
第11屆丹尼音樂節活動今日在台北公館客家主題公園舉行，現在許多齊聚外國人享受音樂，並紀念丹尼‧波爾追求新聞自由的價值，美國在台協會也在現場設有攤位，為美國公民提供不在籍投票的資訊。
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