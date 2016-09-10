| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

911恐攻15周年 AIT處長梅健華偕妻默哀

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（左）偕夫人陳舲舲（右）10日出席「2016台北丹尼．波爾音樂日」致詞，並在美國911恐怖攻擊事件前夕，為罹難者默哀。（記者廖振輝攝）

2016-09-10  18:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國在台協會處長梅健華今日出席以和平與愛為訴求的「丹尼一日音樂節」，由於明天是911恐怖攻擊屆滿15周年日子，梅健華特與夫人陳舲舲特為罹難者默哀1分鐘，強調要維護民主、自由的價值。

梅健華表示，明天是911恐怖攻擊15周年，那一天是美國人心中永遠的痛，紐約雙子星大樓及五角大廈遭到攻擊，造成近3000人罹難，那些恐怖份子就是要威脅民主和自由。

梅健華夫人陳舲舲（Kathy Chen）說，丹尼‧波爾（Daniel Pearl）為美國華爾街日報記者，在2002年進行調查採訪時，不幸被巴基斯坦恐怖份子殺害，音樂節活動是為了紀念他。

第11屆丹尼音樂節活動今日在台北公館客家主題公園舉行，現在許多齊聚外國人享受音樂，並紀念丹尼‧波爾追求新聞自由的價值，美國在台協會也在現場設有攤位，為美國公民提供不在籍投票的資訊。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 911恐怖攻擊 AIT處長梅健華 周年
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：911恐攻15周年 AIT處長梅健華偕妻默哀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.