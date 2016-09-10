憂升息 美恐慌指數升至6月來最高
美股創6月下旬英國脫歐公投以來最大單日跌幅，市場瀰漫本月可能升息的擔憂。（彭博）
〔記者楊芙宜／台北報導〕歐美股遭遇英國脫歐公投以來最慘賣壓，在北韓測試核武後，市場瀰漫著對美國聯準會（Fed）本月可能升息的擔憂，道瓊指數週五收盤大跌近400點（逾2%），德、英、法三大股指跌幅約1%，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）升至6月底以來最高水準，布蘭特油價急跌4%，美元走強。
鴿派官員波士頓聯準銀行總裁羅森葛林（Eric Rosengren）週五表示，如果聯準會等太久不升息的話，美國經濟過熱的風險會升高；循序漸進緊縮貨幣政策對美國維持充分就業是合適的，而聯準會也不可能過快升息。
羅森葛林今年是聯邦公開市場委員會（FOMC，聯準會決策會議）具有投票權的成員，在他發表這番暗示升息的談話後，芝加哥商業交易所追蹤聯邦利率的FedWatch工具顯示，投資人押住9月升息的機率從18%急升至24%。
FOMC例會將於9月20至21日召開。德奇證券（Wunderlich Securities）首席市場策略師霍根表示，聯準會希望今年能夠升息，官員發言明顯在為升息鋪路，「市場正在重新評估，到底這意味著（升息）是在9月或12月」。
道瓊工業指數週五收盤跌394.46點（2.13%），至18,085.45點；史坦普500指數急跌53.49點（2.45%），報2,127.81點，創英國公投脫歐次日以來的最大單日跌幅；科技股為主的那斯達克指數也大跌133.57點（2.54%），報5,125.91點。
過去2個月來，美股走勢停滯，史坦普指數從7月8日以來漲跌幅未曾超過1%。衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所VIX指數攀升至超過17，為6月底以來最高。
升息押注增加，促使美國10年期公債殖利率升至2個月最高，帶動美元走強。MarketWatch數據顯示，追蹤美元兌6種主要貨幣的美元指數漲0.38%，報95.35。
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