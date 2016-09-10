不甩國際指責核爆 北韓批朴槿惠「骯髒妓女」
2016-09-10 21:48
南韓民眾不滿北韓核試，燃燒金正恩肖像表達抗議。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓官媒聲稱，9日的第5次核試爆已經證明，北韓可將核子武器微型化，將其裝載在導彈彈頭。南韓外交部長官尹炳世今日（10）在記者會上也坦言，對北韓進步快速的核武技術表示憂心，也呼籲聯合國予以更嚴厲的制裁。但北韓仍一如既往擺出強硬態度，用強烈的字眼批評朴槿惠；南韓民眾則是上街表達不滿。
《法新社》報導，多位抗議者走上首爾街頭，他們燃燒金正恩的肖像，要求政府對北韓的核子設施展開先發制人的攻擊行動。許多抗議人士大喊「消滅金正恩！」，「摧毀北韓核武！」。
南韓最大報「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）也對此事表達其嚴厲態度，在頭版寫道「在核武瘋子面前，南韓根本毫無防備」。
面臨國際指責的北韓仍無認錯跡象。據《法新社》，北韓勞動黨的黨報《勞動新聞》（Rodong Sinmun）今日批評美國單方面針對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，即北韓）發出核子要脅，並矢言絕不接收美國的「黑函」。該媒體也將南韓總統朴槿惠形容為「骯髒妓女」，只因她和美國合作。
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