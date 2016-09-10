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「餓到皮包骨」 葉門小男孩看了令人不忍

葉門長期動亂，內戰連連，國外有媒體拍到葉門小男孩飢餓的模樣，不但真的是瘦到「皮包骨」，虛弱的吸著手臂樣子，看著令人非常不忍。（路透）

2016-09-10  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕葉門長期動亂，內戰連連，國外有媒體拍到葉門小男孩飢餓的模樣，不但真的是瘦到「皮包骨」，虛弱的吸著手臂樣子，看著令人非常不忍；而聯合國安理會也在前（8）天呼籲葉門終結內戰。

根據《每日郵報》報導，這張照片的拍攝地點是在葉門城市豪迪達（Houdieda）的一間醫院，可以看見這名男孩不但肋骨明顯突出，神情也十分虛弱；另外一張照片則可以看到小孩的母親陪著包著尿布的男孩坐在床上，一旁還放著針筒。

聯合國安理會也呼籲葉門停止所有軍事活動，否則難以遵守停火協議，並希望政府及反政府的「青年運動」重啟和談。

報導指出，「青年運動」以及支持葉門前總統的民兵組織在2014年9月攻占首都沙那，逼得現任總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）流亡海外，2015年3月以沙烏地阿拉伯為首的聯軍幫助哈迪，打擊「青年運動」，不過至今仍然沒有成功擊退「青年運動」。

聯合國統計，自從聯軍介入葉門內戰以來，已經有超過6600人死亡，而且這些人大多數都是空襲中誤殺的平民。

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  • 另外一張照片則可以看到小孩的母親陪著包著尿布的男孩坐在床上，一旁還放著針筒。（路透）

    另外一張照片則可以看到小孩的母親陪著包著尿布的男孩坐在床上，一旁還放著針筒。（路透）

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