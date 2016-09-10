孟加拉工廠爆炸大火 至少20死70傷
2016-09-10 18:33
孟加拉首都達卡北邊小鎮棟吉一處包裝工廠因爆炸釀成大火，工廠迅速遭大火吞噬。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉一間工廠傳爆炸，隨後引發大火，目前已經造成20人死亡、逾70人受傷。
根據《BBC》報導，孟加拉首都達卡北邊小鎮棟吉（Tongi）一處包裝工廠因爆炸釀成大火，工廠迅速遭大火吞噬，造成至少20死、逾70人受傷，傷者陸續被送往位於達卡的醫院治療，此外當地官員表示，因為工廠鍋爐爆炸，才造成此起憾事。
報導指出，孟加拉公共安全狀況較差，導致工廠火災時常發生，2012年一家工廠發生大火，共有112人死亡、2013年達卡郊區的服裝工廠大樓倒塌，造成1135人喪生、2015年達卡一間塑膠廠大火，造成13死等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢
- 911恐攻15周年 AIT處長梅健華偕妻默哀
- 找不到新市場？ 英國貿大臣：因為企業太肥
- 台港選舉能促進中國民主化嗎？美學者：關鍵在「人民」
網友回應
熱門新聞
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 台北600名自學生 昨天開學囉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firefighters protest being forced to handle animals
- MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
- NBA》歐尼爾名人堂演說妙語如珠 不忘調侃Kobe
- 一通電話取消憨兒月餅 傳是空軍松指部訂的
- 颱風莫蘭蒂下周逼近台灣 中秋假期恐受影響
- 自拍遭性侵影片求救 女外勞崩潰割腕
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 對大巨蛋承諾 柯︰遠雄最後機會 只剩兩選擇
- 蘋果無線耳機AirPods 醫療專家：可能危害健康
- 宜蘭孔廟愛心便當聚集街友 住戶要求換地方發
- NBA》騎士惹麻煩！尚柏特呼麻又酒駕遭起訴
- 兩竊賊洗劫仙公廟難逃「天眼」 監視器露行蹤
- 不滿等太久… 犯嫌開庭竟罵檢察官三字經
- 加強髒亂點稽查 清潔人員屢被罵
- 鬧翻4個月後 詹仁雄替她報名金鐘 陶子事先竟不知情
- 大鵬灣卡丁車比賽 小車飆速110公里
- 印尼語美女移民官 協助印尼學生團件受理
- 路上遇車禍 休假警指揮、方神打110
- 異想區 來世
- 黃安又來了！稱周天王沒中國 可能變綜藝咖
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 南投水利會 擬擴大埔里北寮灌區
- 南投縣19天8人車禍亡 酒駕占一半
- 另類入學訓練 穿越劇變裝迎新生
- 永和住宅大火 疑因客廳鋪了「巧拼」
- 樂陞實施庫藏股 連兩天漲停
- 瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票
- 奉命「不得獎就別回去」桃園ㄚ桃與猿哥高市府踢館
- 避孕藥不方便服用？ 女空中飛人靠這個順利避孕
- BIGBANG會台粉 熱唱13曲 奪吸金王
- 《觀察筆記》K20
- 冬山車站周邊環境三不管 鄉代：有辱美名
- 台南東山175線咖啡公路搶修完成 今天恢復通車！
- 橘色思路 手寫的魅力
- 大學開學日 淡江挑戰克難坡 輔仁舉辦叩門禮
- 高市府發佈新人事！ 2副市長史哲、許銘春接任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：孟加拉工廠爆炸大火 至少20死70傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分