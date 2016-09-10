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孟加拉工廠爆炸大火 至少20死70傷

孟加拉首都達卡北邊小鎮棟吉一處包裝工廠因爆炸釀成大火，工廠迅速遭大火吞噬。（法新社）

2016-09-10  18:33

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉一間工廠傳爆炸，隨後引發大火，目前已經造成20人死亡、逾70人受傷。

根據《BBC》報導，孟加拉首都達卡北邊小鎮棟吉（Tongi）一處包裝工廠因爆炸釀成大火，工廠迅速遭大火吞噬，造成至少20死、逾70人受傷，傷者陸續被送往位於達卡的醫院治療，此外當地官員表示，因為工廠鍋爐爆炸，才造成此起憾事。

報導指出，孟加拉公共安全狀況較差，導致工廠火災時常發生，2012年一家工廠發生大火，共有112人死亡、2013年達卡郊區的服裝工廠大樓倒塌，造成1135人喪生、2015年達卡一間塑膠廠大火，造成13死等。

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  • 孟加拉一間工廠傳爆炸，隨後引發大火，目前已經造成20人死亡。（美聯社）

    孟加拉一間工廠傳爆炸，隨後引發大火，目前已經造成20人死亡。（美聯社）

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