北韓核試全球警戒 中國北韓邊境貿易仍熱絡

圖為中朝友誼橋，又名鴨綠江大橋。（路透）

2016-09-10 17:49

〔編譯周柏憲／綜合報導〕儘管北韓執行歷來威力最大的核子試爆並遭受國際譴責，這座與北韓對望、相隔鴨綠江的城市「丹東」，照常有遊客和載著貨物的火車通往北韓，《路透》認為，這座城市似乎沒在理北韓的核子威脅。

《路透》報導，北韓不斷核試和試射導彈激怒中國，中國甚至同意聯合國越來越嚴苛的制裁，而且，中國和北韓雙邊貿易總額，邊境城市丹東就佔了80%，因此中國其實大可減緩貨物流通以表達對北韓的不滿。但是，丹東和北韓的貿易和旅遊仍然絡繹不絕，遊客仍可到北韓旅遊。

《路透》指出，中朝邊界幾乎沒有加強安全和安檢的跡象；丹東當地居民也說，儘管聯絡兩邊的大橋因為維修的關係在過去幾天斷斷續續開放，但仍沒有完全關閉，雙方也沒減緩貨物流通的腳步。如果大橋在維修，遊客得徒步走過橋。

一名「盧（Lu）」姓丹東商人表示，「像食物和衣物這些日常貨物的需求量還是很大」，「今天早上就有一般火車，昨天和前天也都有一班。運送依然不間斷。」他也緊張有核輻射的可能。

在中朝邊界的邊防哨所在週一到週五仍進行例行貿易，卡車排排站，就是為了能在週一時把食物交給北韓。拒絕具名的24歲女性說，「生意還是照做，和其他的日子沒兩樣。」

經營北韓旅遊的業者盧世雷（Lu Shilei，譯音）說，「我不認為制裁的影響很大，他們只限制與核子計畫相關的少數產品，但是一般大眾使用的日常產品交易量仍相當大。」