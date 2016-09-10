英國脫歐後 歐盟建軍聲浪又起
2016-09-10 17:48
〔即時新聞／綜合報導〕捷克與匈牙利日前表示，為了加強歐盟的安全，歐盟需要建立一支聯合部隊。由於英國曾以「將削弱北約的力量」為由，反對建立隸屬歐盟的軍隊，如今英國公投決定退出歐盟，歐盟各國領袖也出現建立歐洲軍隊的聲浪。
根據《BBC》報導，論歐洲各國的軍事實力，以英國和法國最強大。在歐洲事務中，英國就是靠著國防力量來彌補參與政治性合作的不足，才能維繫在歐盟的地位。英國認為建立「歐軍」將削弱北約的力量，浪費在北約就已經做到的防衛資源，因此反對建立隸屬歐盟的軍隊。而非歐洲國家的美國，也抱持同樣觀點。
在去年三月，歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）就曾表示，歐盟如果想要在國際舞台上被認真對待，最迫切的就是需要建立一支歐洲軍。德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在本週訪問立陶宛時表示，「邁向歐洲防衛聯盟的時機已經來到」。
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