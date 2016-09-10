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希拉蕊語出驚人 評川普半數支持者是「一籃可悲的人」

美國民主黨總統候選人希拉蕊週五的演說語出驚人，向來言詞謹慎的她批評共和黨總統候選人川普的半數支持者淪為「一籃可悲的人」。（路透）

2016-09-10  15:46

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊週五晚間對她的捐助者發表演說，她語出驚人地表示，共和黨總統候選人川普的半數支持者淪為「一籃可悲的人 （the basket of deplorables）」。

《CNN》報導，希拉蕊表示，「可悲之人」可以是種族主義者、性別歧視者、恐同者、仇視外籍者、亦或是患有伊斯蘭恐懼症者。希拉蕊認為，經濟帶來的焦慮讓川普支持者積極尋求改變，而且「不管用什麼形式都好」。希拉蕊也呼籲在場的支持者要「同情」他們。

希拉蕊也說道，在推特上發文或是轉推帶有冒犯仇恨貼文的川普「反倒讓這群被歧視的族群振作起來。提供這些族群發聲的網站使用者原本只有1萬1千人，現在增加到1千1百萬人。」

川普的新任競選總幹事康威（Kellyanne Conway）隨即在推特上回擊，「希拉蕊把人放在『籃子』裡，還造謠中傷他們。」康威也說，這代表希拉蕊也承認，民主黨執政8年後對改革感到絕望。

《CNN》認為，希拉蕊對川普的言論語出驚人、直言不諱。報導也說，向來言詞謹慎的希拉蕊不曾直接批評川普是種族主義者，這回她直接說「我們正在面臨，打從經商時就有種族歧視的候選人，他還散播有毒的陰謀論，謊稱總統歐巴馬並非真正美國人。」

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