擁有令人窒息的40M巨乳 英女靠丈夫鼓勵走出自卑

一名英國女性，擁有驚人的40M巨乳，雙峰重達19公斤，曾讓她窒息差點喪命。（圖擷自DailyMail）

2016-09-10 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子擁有驚人的40M巨乳，雙峰重達19公斤，巨大的胸部不但影響到這名女子的日常生活，更影響到身體健康，原本打算以手術縮胸，卻因BMI（身高體重指數）太高而被醫生拒絕，靠著丈夫與孩子的支持，讓她學會接納這對巨乳，面對真正的自己。

根據英國《每日郵報》報導，一名43歲女子布魯克斯夫人（Rachel Brookes），16歲時就擁有E罩杯的水準，不過在生完5個小孩後，胸圍暴增到40M，全英國沒有適合她使用的胸罩，讓她不得不從美國訂購客製化胸罩，而且還要在肩帶處放置特殊的緩衝墊，以緩解肩部壓力，每次定製胸罩的費用高達120英鎊（約新台幣5000多元）；這對巨乳，已對她的日常生活造成困擾，不僅肩膀與脊椎痠痛不已，甚至在坐雲霄飛車與騎車時，都曾被自己的胸部壓迫到窒息失去意識，差點丟了性命。

布魯克斯夫人曾經想藉由縮胸手術解決問題，但是因BMI太高，手術風險太大而遭到醫生拒絕，她也一直因擁有巨乳感到自卑，不願意拍照到連婚禮都不請攝影師，照片都是朋友用手機拍攝的，平時則用寬鬆的套頭衫來遮擋自己的身體。

但丈夫不斷在旁給予她信心，讓她學會面對真正的自己，布魯克斯夫人說：「我的丈夫非常誠懇真心，他讓我逐漸有信心」，所以她決定公布她的遭遇：「我希望把我的故事分享出來，告訴所有女生，不要為自己的乳房感到羞恥，不論尺寸大小」。