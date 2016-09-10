ZARA創辦人 只當了2天全球首富
2016-09-10 16:06
奧爾特加7日再次超越比爾蓋茲成為世界首富，不過這寶座只維持了短短2天。（資料照，路透）
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙知名服飾品牌ZARA創辦人奧爾特加（Amancio Ortega）身價漲至795億美元（約新台幣2.5兆元），超越微軟創辦人比爾蓋茲，再度成為全球首富，不過這頭銜只維持了短短2天的時間。
《富比世》（Forbes）報導，ZARA母公司印地紡集團（Inditex）的股價本週三（7日）上漲2.5%，使得奧爾特加的身價從778億美元漲至795億美元，擊敗身價785億美元的比爾蓋茲，奪下世界首富寶座。
不過2天後，週五（10日）印地紡股價下降2.8%，奧爾特加身價跌回778億美元，世界首富頭銜再度回到比爾蓋茲身上。
奧爾特加已非第一次成為世界首富，2015年10月，印地紡股價升至歷史新高，他的身價一度漲到800億美元，但不久後股價下跌，世界首富又變回比爾蓋茲。
《富比世》認為，隨著股價起伏，這2位超級富豪未來應會繼續輪流坐上首富寶座。
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