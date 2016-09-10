北韓禁民眾偷酸金正恩 「都是美國的錯」也不行
2016-09-10 14:25
北韓當局向民眾下令，禁止偷酸金正恩跟政府。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕金正恩獨裁舉動再一遭，近日北韓當局向民眾發布訊息，表示對領導人以及政府的稱讚一定要是發自真心，如果發現假稱讚真諷刺的言論，國家絕不會原諒。
根據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia,RFA）報導，已經限制人民言論自由的北韓，現在更進一步要禁止人民諷刺當局，國安人員在各地組織集會，提醒當地民眾哪些是內部叛亂者的潛在「敵意行為」，一名不具名的北韓民眾表示：「整個演講的重點就是，管好你的嘴巴」。
在會議中，國家安全局舉例什麼是假稱讚真諷刺的言論，比如說：「都是美國的錯」，北韓當局常常用這句話來替自己的政策行為做辯解，可是他們不希望人民拿這句話來偷酸政府；另一句禁言就是：「看不見外面世界的笨蛋」，這是平壤政府公務員偷偷用這句來形容金正恩，因為金正恩沒有參加中俄一起慶祝二戰結束的活動。
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