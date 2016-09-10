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郭台銘捐中國千萬建村 善款疑被A走

郭台銘在10年前曾捐1000萬人民幣給中國山西省葛萬村建設新農村。（資料照）

2016-09-10  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘在10年前曾捐1000萬人民幣給中國山西省葛萬村建設新農村，沒想到善款疑遭到亂用，這件事被中國《廣東南方都市報》揭露，報導甚至稱當地沒有機制確保善款合理使用，指善款疑遭亂用。

《廣東南方都市報》報導，郭台銘在2006年花了1000萬元人民幣幫助山西省晉城市澤州縣南嶺鄉葛萬村建設新農村，但錢花了，事情卻被人辦得亂七八糟。

報導指出，原本要在當地建設的養豬場、沼氣池等相關設施，最後都沒有興建，村委會主任郭衛兵也都沒有提供各項設施的興建工程預算、設計圖紙、工程決算等，最誇張的是工程也沒有經過公開招投標，且用的支出與開銷有一大部分都沒有發票和收據，當地把事情「辦得糊里糊塗」。

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