真的在玩命！ 這項運動今年已破死亡意外紀錄
2016-09-10 12:34
「飛鼠裝」定點跳傘，這種真正由人力驅動的飛行，滿足人類夢寐以求的幻想，深深吸引許多人參與。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕歐美極限運動界近幾年來風行「飛鼠裝」，就是身穿特殊滑翔衣定點跳傘，但危險性極高，堪稱是所有極限運動中最危險的項目之一，今年還沒結束，就已經創下這種極限運動最多人死亡的一年。
日前有一名極限運動員，臉書直播「飛鼠裝」定點跳傘，卻成死亡直播震驚網友，《國家地理頻道》作者安德魯（Andrew Bisharat）表示，近年來定點跳傘死亡人數直線上升，恐怕就是「飛鼠裝」的流行，飛鼠裝在1999年被發明出來，以尼龍製成，看起來像是飛鼠身上的薄膜，當運動員從懸崖上跳下後，飛鼠裝上的隔間會充滿氣，只要維持正確的姿勢，就能以3:1的比例向前滑行（每降落1公尺，就會向前飛3公尺），這種真正由人力驅動的飛行，滿足人類夢寐以求的幻想，深深吸引許多人參與。
根據「定點跳傘死亡名單」（BASE Fatality List）的統計顯示，從1981年以來死於定點跳傘的運動員已經超過300人了，1980和1990年代每年的定點跳傘死亡人數都相當固定，沒有一年超過5個人死亡，但是死亡人數在近年急速上升，光是2000年以後，名單上就記錄了260個人，而今年還沒結束，已有31人喪生，破歷年人數最多，其中27件與飛鼠裝有關。
安德魯表示，經驗好像不會影響在飛鼠裝跳傘中死亡的機率，出事的運動員中不乏許多經驗老到的飛鼠裝運動員，導致跳傘界每年都會失去幾個最出色、「飛行時數」最多的大明星，他認為人們在尋求刺激的驅使下，未來飛鼠裝的死亡人數恐怕難以趨緩。
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