美俄達成敘利亞停火協議 攜手合作轉戰IS

美國與俄羅斯達成敘利亞內戰停火協議，宣布從下週一（12日）起開始停火，並聯手合作對抗激進組織「伊斯蘭國」（IS）。（法新社）

2016-09-10 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰自2001年爆發以來，迄今已長達5年多，造成逾29萬人喪生、數百萬人被迫逃離家園。美國與俄羅斯10日於日內瓦共同達成敘利亞內戰停火協議，宣布從下週一（12日）起開始停火，並聯手合作對抗激進組織「伊斯蘭國」（IS）。

綜合外媒報導，美國國務卿凱瑞（John Kerry）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在日內瓦歷經一整天的馬拉松式談判後，終於達成這項停火協議。凱瑞稱這是敘利亞內戰5年多來造成數十萬死亡、數百萬人被迫逃離家園後，相當重要的一個轉捩點，他相信這項計畫能創造和平。

敘利亞內戰於今年2月時曾一度停火，但數週內就破局。

拉夫羅夫則表示，敘利亞政府已經知悉協議，也同意遵守。

根據該項計畫，敍利亞政府不會針對叛軍控制地區發動空襲，讓人道救援組織能夠展開救援行動，美俄則會聯手在特定地區對抗「伊斯蘭國」。