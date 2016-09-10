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麥肯觀察 蔡英文當選因台灣人民希望獨立受尊重

2016-09-10  11:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕美國參議院軍事委員會主席麥肯今天在傳統基金會演說時表示，台灣是一個民主國家，他今年曾在選後到台灣拜訪蔡英文總統，蔡的當選主要是經濟因素，另外一個原因，是台灣人民希望與中國維持友好關係的同時，要尊重台灣的獨立。麥肯曾於今年六月五日率團訪台。

麥肯今天以美國的亞太政策為題發表演講。他在回答問題時說，台灣在美國的亞太戰略中當然有重要角色，這也是下一任總統應該在美國的盟邦政策中說明的，大家知道，台灣關係法來自國會，不是來自總統的立法，國會對於一個自由台灣的支持仍然強勁。

對於北韓再度進行核試，麥肯表示，美國的核子保護傘仍然有效，他反對韓國和日本自行發展核武，因為擔心這會造成核擴散。解決北韓問題的關鍵是中國，中國擔心北韓難民和兩韓統一都是藉口，真正的動機是希望北韓做為中國的衛星國家，附屬於中國。他並批評中國因反對南韓部署薩德飛彈防禦系統而威嚇、懲罰南韓，麥肯表示，這是南韓的主權，而且薩德對中國沒有威脅。

麥肯在演說時指出，美國希望打造一個以法規為基礎的亞洲，現在亞洲國家正面臨選擇，因為中國盡其所能阻撓一個以法規為基礎的亞洲，用自己日增的國力在干擾，以貿易為武器威脅鄰邦，與美國在區域內進行一場零合遊戲，把美國視為達到目標的主要障礙，但以為美國正在衰落而中國可以取而代之的判斷，絕對是錯誤的。

麥肯批評中國在南海的九段線主張不合法，不應拒絕接受聯合國海洋公約就南海做成的仲裁結果。他說，航行自由存在美國立國的基因裡，美國絕對不會放棄，他也擔心中國會把黃岩島變成南海第三個軍事基地，對美國的盟邦菲律賓形成威脅，所以下一任美國總統應該要進行美國全球兵力部署的一次總檢討，例如增加在關島的攻擊潛艦，而他去年在國會提出，協助南海盟邦強化訓練的海事倡議，今年經費還要增加，顯見國會的支持。

雖然共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人希拉蕊都表示，不支持跨太平洋夥伴協定（TPP），麥肯卻說，美國可以對亞洲國家傳達的最強烈訊息，就是國會儘速批准TPP，做為對亞太再平衡政策的承諾，自由市場與貿易是行得通的，而美國是受益者。麥肯說，他支持黨的總統提名人，但不願對川普是否適合做三軍統帥的問題發表評論。

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  • 美國參院軍委會主席麥肯今天在傳統基金會演說時表示，蔡英文當選總統，是因為台灣人民希望台灣的獨立被尊重。（記者曹郁芬攝）

    美國參院軍委會主席麥肯今天在傳統基金會演說時表示，蔡英文當選總統，是因為台灣人民希望台灣的獨立被尊重。（記者曹郁芬攝）

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