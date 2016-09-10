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吸毒開車致幼童身陷危險 美警方發恐怖照警世

汽車前座男女因吸食過量海洛因昏迷，後座的4歲男童顯得手足無措。（圖擷自DailyMail，來源東利物浦警方）

2016-09-10  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州東利物浦市（East Liverpool）警方9日在臉書發了一組照片，告訴人們毒品的可怕。一對吸食過量海洛因的男女昏迷在汽車前座，後座的一名幼童顯得手足無措。畫面相當震憾，照片也迅速在網路傳開。

警方在臉書張貼的報告指出，本週三7日，員警湯普森（Kevin Thompson）發現一輛汽車在路上迂迴蛇形、忽快忽慢，他趁該輛車停下時上前盤查，47歲的男駕駛阿考得（James Acord）的頭前後不停搖晃，口齒不清，瞳孔收縮成針狀。

阿考得說，他打算將副駕駛座的女子帕塞克（Rhonda Pasek）送醫，說著又打算繼續開車，湯普森趕緊探進車內熄火拔鑰匙，隨後阿考得也整個人昏過去。湯普森也注意到有個4歲大的男童坐在後座，後來得知他是帕塞克的兒子。他的母親在副駕駛座已經完全不省人事，皮膚發青。

湯普森趕緊叫救護車，送醫後2人無恙，調查發現，他們是因吸食過量海洛因而昏迷。2人分別被依不同罪名遭起訴，男童已送往兒童福利機構扶養。

東利物浦警方表示，他們認為應給大眾展示毒品可怕的另一面。並想以此案給民眾警惕，吸毒可能置身邊的孩子於何種危險中。也希望讓不吸毒的民眾了解，警方打擊毒品時會面對到什麼樣的問題。

汽車前座男女因吸食過量海洛因昏迷，後座的4歲男童顯得手足無措。（圖擷自DailyMail，來源東利物浦警方）

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相關關鍵字： 危害 幼童 毒品 海洛因 美國
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