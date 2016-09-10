臉書讓步！ 允解除經典越戰照的分享限制

由於刪除越戰經典照，挪威媒體與臉書槓上，不過面對網路批評的浪潮，臉書做出讓步，允照片分享。（美聯社）

2016-09-10 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前臉書審評制度刪除挪威《晚郵報》（Aftenposten）所分享的著名越戰照片，令《晚郵報》不滿，在頭版刊出寫給臉書的公開信，痛斥臉書作法，引發討論，臉書決定撤除對這張照片的禁令。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，日前《晚郵報》作家艾格蘭（Tom Egeland）在臉書貼文：〈改變戰爭史的7張照片〉，其中一張照片為美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut）在1972年越戰期間拍到，南越戰機誤投燒夷彈，導致包含9歲女童潘金福（Kim Phuc）在內的民眾驚恐在公路上狂奔的照片，報導一上網隨即遭臉書刪文，帳號也被封鎖。

當《晚郵報》將這幅照片分享在其臉書專頁後，也收到臉書通知，要求刪除照片或打上馬賽克，臉書的理由是：「任何展示了全裸的外生殖器、臀部和完整女性胸部的照片，都會被刪除」；令《晚郵報》不滿，在頭版刊登公開信，痛斥臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）沒有良好的判斷力來辨別色情照片和戰爭照片，還對敢於發聲的人施以懲罰。

面對網路的批評浪潮，臉書也讓步，臉書表示，他們聽取了網友們的意見，承認這張照片的歷史意義，「需要一些時間來調整系統，但這些照片應該可用於在未來幾天內分享」。

照片中的主角潘金福已經53歲，目前擔任聯合國親善大使，幫助經受戰爭苦難的孩子重建醫院、學校和家園，她也對這次的事件表示，「憤怒和悲傷」，認為臉書錯誤地將焦點放在照片中的「裸露」部份，而非照片具有的歷史意義。