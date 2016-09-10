臉書讓步！ 允解除經典越戰照的分享限制
2016-09-10 10:01
由於刪除越戰經典照，挪威媒體與臉書槓上，不過面對網路批評的浪潮，臉書做出讓步，允照片分享。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前臉書審評制度刪除挪威《晚郵報》（Aftenposten）所分享的著名越戰照片，令《晚郵報》不滿，在頭版刊出寫給臉書的公開信，痛斥臉書作法，引發討論，臉書決定撤除對這張照片的禁令。
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，日前《晚郵報》作家艾格蘭（Tom Egeland）在臉書貼文：〈改變戰爭史的7張照片〉，其中一張照片為美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut）在1972年越戰期間拍到，南越戰機誤投燒夷彈，導致包含9歲女童潘金福（Kim Phuc）在內的民眾驚恐在公路上狂奔的照片，報導一上網隨即遭臉書刪文，帳號也被封鎖。
當《晚郵報》將這幅照片分享在其臉書專頁後，也收到臉書通知，要求刪除照片或打上馬賽克，臉書的理由是：「任何展示了全裸的外生殖器、臀部和完整女性胸部的照片，都會被刪除」；令《晚郵報》不滿，在頭版刊登公開信，痛斥臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）沒有良好的判斷力來辨別色情照片和戰爭照片，還對敢於發聲的人施以懲罰。
面對網路的批評浪潮，臉書也讓步，臉書表示，他們聽取了網友們的意見，承認這張照片的歷史意義，「需要一些時間來調整系統，但這些照片應該可用於在未來幾天內分享」。
照片中的主角潘金福已經53歲，目前擔任聯合國親善大使，幫助經受戰爭苦難的孩子重建醫院、學校和家園，她也對這次的事件表示，「憤怒和悲傷」，認為臉書錯誤地將焦點放在照片中的「裸露」部份，而非照片具有的歷史意義。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢
- 《中英對照讀新聞》Wooden sculpture of London goes up in flames to mark Great Fire anniversary 倫敦木雕毀於一燼 以誌「大火」週年
- 《小檔案》北韓第五次核試背景問與答
- 運用AI選美 機器人不愛黑人掀波
網友回應
熱門新聞
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 台江文化中心 拚107年8月完工
- 台灣隊力搏加拿大保冠軍戰門票 今日重點賽事
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 小女警使拖字訣 逮140公斤胖慣竊
- MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議
- 公布土壤液化潛勢圖恐打房 柯︰安全最重要
- 縣府與人安攜手 輔導街友就業
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 鳳山黃埔新村 全國首座全區保留眷村
- 月餅稽查 ２件防腐劑超量
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 單季出賽60場 方克偉達標
- 可能搭檔選黨主席？ 吳敦義、郝龍斌訪美合體
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 非五十肩! 手臂不舉 竟是椎間盤突出壓迫
- 第2所國中小 鹿江107學年招生
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 印尼語美女移民官 協助印尼學生團件受理
- 再熱也別露肚臍 衛氣抗邪以防病痛上身
- 橘色思路 手寫的魅力
- 楊丞琳腳綁紅線 惦惦愛露餡
- 港口社區 幫寄居蟹募新家
- 機捷年底可望通車 市府將辦試乘
- 溝通施政 林揆積極會縣市長
- 騎鐵馬反家暴 華崙社區明上街頭
- 王菲天價開唱 竇靖童無緣上台
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 北市15年內的中古屋將加稅 豪宅稅反而大降...
- 潮洋溪黃濁 揪出工地偷排廢水
- 捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
- 政院300億救觀光 國民黨續批
- 猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效
- 日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6
- 一生
- 自由廣場》被生存、被工作、被溫飽
- 47宗教團體 獲低碳認證
- 雨損農作 農委會安南區勘災
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：臉書讓步！ 允解除經典越戰照的分享限制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分