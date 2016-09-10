他們每三年挖出死去親人盛裝打扮...還拍全家福

2016-09-10 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕慎終追遠是華人文化不可或缺的一環，每個國家、地區對祭祀亡者的方式也大不相同。而居住在印尼蘇拉威西島上的托拉雅族（Toraja），他們每三年就會把過世的親人從墳墓中挖出，讓他們穿上體面正式的服裝，藉此表達對死者的愛與尊重。

根據《每日郵報》報導，托拉雅族對於追悼死去的親人有自己獨到的方式。他們每三年會把埋葬在地底下的親人挖出，將他們梳洗乾淨後穿上正式體面的服裝，並在稱為「Ma'nene」的節日中拍攝「全家福」。

報導中提到，對於活著的托拉雅族人來說，葬禮是他們一生中最重要的儀式。由於死者的葬禮時間可能長達數週到一年之久，所以許多人在世時努力存錢，就是要讓自己或親人在死後有一場完滿的葬禮。

但辦完葬禮不代表與死者就此揮別，族人會將死者以完善的方式包裹起來，保存其完整性，而Ma'nene節除了讓族人與死者能再度團聚，也是為了修補棺材避免屍體被過度分解。

雖然對外人來說，這項儀式可能有些駭人。但托拉雅族人相信，死者的的靈魂會回到他們的起源之地。如果有親人在遠離村落的地方死去，他們也會冒險將死者接回家。