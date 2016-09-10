歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
2016-09-10 00:30
〔中央社〕美國總統歐巴馬今天矢言推動新的國際制裁，以懲罰北韓再搞核子試爆，歐巴馬撻伐北韓此舉「嚴重威脅區域安全以及國際和平與穩定」。
繼消息傳出北韓進行第5次且是迄今威力最強大核子試爆後，歐巴馬隨即與南韓總統朴槿惠、日本首相安倍晉三通電話協商。
歐巴馬在聲明中說：「必須明確表明，美國現在不會，也永遠不會接受北韓是核武國家。」
他說：「我們一致同意，與聯合國安理會、6方會談其他夥伴以及國際社會通力合作，強力落實先前決議中施加的既有制裁措施，並採取更多重大步驟，包括新的制裁等，以向北韓展現，其違法且危險行徑勢必會自食惡果。」
歐巴馬又說：「美國以最嚴厲措詞，譴責北韓9日的核子試爆，嚴重威脅區域安全以及國際和平與穩定。」
歐巴馬自2009年走馬上任以來，一直致力呼籲推動無核武世界。
他指出，「身為三軍統帥，我有責任捍衛美國人民，並確保美國領導國際社會，以相稱決心和譴責來回應北韓這項威脅以及其他挑釁。」
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