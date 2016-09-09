習近平批美韓部署「薩德」 慘遭中國網友打臉

習近平向來反對美韓部署戰區高空防禦系統「薩德」，更在杭州G20峰會期間對南韓總統朴槿惠直言反對部署「薩德」。（路透）

2016-09-09 23:13

〔編譯周柏憲／綜合報導〕習近平向來反對美韓部署戰區高空防禦系統「薩德」，近日更在杭州G20峰會期間對南韓總統朴槿惠直言反對「薩德」。北韓今日不僅執行第5次核子試爆，規模更被專家稱為歷來最大，就有中國網友支持部署薩德，以免姑息平壤。

《韓聯社》報導，不少中國網民在微博和微信怒罵北韓領導人金正恩，說他是「流氓、無賴、瘋子」，要求中國政府硬起來；另有中國網友認為，薩德入韓是為了防止北韓核武，情有可原，擔心中國「姑息養姦」。

一名住在中國東北的網友認為，核爆不是放鞭炮，與北韓作鄰的東北人感到擔心受怕。還有中國網友號召國際社會支持南韓主導朝鮮統一、顛覆金氏政權。

根據報導，南韓最大入口網站「Naver」上諸多網友贊成儘快部署薩德抗衡北韓，「積極贊成南韓擁有核武器，保家衛國要靠自力更生，自主國防才是正解」、「任人欺淩者高談和平，無濟於事。」