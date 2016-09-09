英軍鬧兵荒！ 士兵薦親友從軍發千元購物券

英國國防部為了解決陸軍兵荒，日前砸下百萬英鎊在媒體上狂打徵兵廣告，近日又出新招，決定發放購物券吸引現役士兵推薦親友從軍。（歐新社）

2016-09-09 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國陸軍鬧兵荒，從軍人數跌至200年新低，今年度預計招募8萬2500人，花了7個月才招募到7萬9550人；英國國防部日前砸下百萬英鎊在媒體上狂打徵兵廣告，近日又出新招，決定發放購物券吸引現役士兵推薦親友從軍。

綜合外媒報導，英國國防部近日為了募兵，積極鼓勵現役士兵推薦親友從軍，還宣布只要現役士兵每推薦1位親友成功，就能得到英鎊100元（新臺幣約4200元）的購物券，每位現役士兵最高可獲得英鎊500元（新臺幣約2萬1000元）的購物券。

然而，該項方案卻讓許多現役士兵感到不滿；士兵紛紛表示，「要發錢找人一個拉一個，也太可悲了吧」、「看著那些募兵海報，真感覺連那些字都在羞辱我們」。