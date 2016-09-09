嗓音如鴨般清脆 尼泊爾7歲女童受封「活女神」

年僅7歲的韻妮卡因為擁有「牛兒般的睫毛」以及「如鴨子清脆的嗓音」，受擁戴為「活女神」。（圖擷自每日郵報）

2016-09-09 23:10

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名尼泊爾年僅7歲的女童從小就有「牛兒般的睫毛」以及「如鴨子清脆的嗓音」，因此受民眾擁戴為「活女神」。

《每日郵報》報導，「活女神」在尼泊爾被稱為「庫瑪麗（Kumari）」，是為受人崇敬的尊貴女神。年僅7歲、住在尼泊爾首都加德滿都南側帕坦（Patan）的韻妮卡（Yunika），還在學步時就通過嚴格挑選，獲選為「庫瑪麗」，父母為此辭去工作，全心照料韻妮卡。

據報導，想要成為「庫瑪麗」的孩童必須符合以下條件：「牛兒般的睫毛」、「如鴨子清脆的嗓音」、以及擁有「小鹿般的大腿。」即使擁有這些外在條件，她的星象圖必須與尼泊爾國王的星象圖相吻合。確認受封前，還得測試她是否有夠冷靜、夠勇敢。

除了特別場合之外，被封為「庫瑪麗」的活女神不得離開家門，而且腳掌不能碰地。

每日打理韻妮卡裝容的母親說，「其他的孩子都在外面玩耍，但是她的朋友得進屋陪她玩，這點讓我有點難過」，儘管如此，不管韻妮卡要求什麼，母親都會滿足她的需求。

目前32歲曾受封為「庫瑪麗」的莎琦亞說，「我還是庫瑪麗的時候，我不能走出門，我從庫瑪麗之屋退位後走在路上有點不自在。」