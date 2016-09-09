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能量飲料瞄準中小學生市場 日本網友氣炸了

2016-09-09  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕當工作壓力大，需要熬夜時，能量飲料是你的好夥伴；日本的能量飲料「力保美達」最近推出一款「適合8至14歲中小學生」的能量飲料，廣告標語更打出「累了，也要努力念書！」，這樣的商品及標語可以說讓日本網友氣炸，怒批「日本真的病了」。

一名網友在推特上PO出這項產品的照片，表示「難道日本真的病了？為什麼會出現這種情況。」而這篇推文也立即被網友轉推，許多網友都紛紛表示：「製藥公司有夠缺德」、「要把小學生變藥罐子，太貪婪了」、「標語非常過分，休息一下不行嗎？」

而據《ROCKETNEWS 24》報導，「力保美達」的廠商《大正製藥》則回應表示，至少產品內不含咖啡因。

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  • 日本的能量飲料「力保美達」最近推出一款「適合8至14歲中小學生」的能量飲料，廣告標語讓日本網友氣炸，怒批「日本真的病了」。（圖擷自h_east推特）

    日本的能量飲料「力保美達」最近推出一款「適合8至14歲中小學生」的能量飲料，廣告標語讓日本網友氣炸，怒批「日本真的病了」。（圖擷自h_east推特）

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