憂鬱患者自PO房間照 吸30萬網友點閱

2016-09-09 22:58

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《每日郵報》報導，一位罹患憂鬱症的匿名瑞典男子，最近在國外網站「imgur」上張貼了一組照片，顯示他發病前後的房間對照圖。網友看了後都非常震驚，但也給予男子激勵打氣。

憂鬱症患者的房間是什麼樣子？一名瑞典男子上傳的照片顯示，他的房間極為凌亂，床上堆滿雜物，地上充滿空瓶子，有如垃圾場一樣。

他寫道：「我為嚴重的憂鬱症所苦，難以打掃房間，著手各種家事。我的房間幾個月來都骯髒不堪，因為我力不從心。」

之後，男子病情略為好轉，將房間清理的乾乾淨淨，與先前的景像有天壤之別。這些照片上傳後，不到幾天就引起廣大迴響，共有超過300,000人點閱。

有網友留言說：「我也深受憂鬱所苦，我知道患病時難以正常生活。你的振作令人激勵。」另有網友表示，憂鬱病發時，其實就連刷牙等簡單的任務，都難以執行。