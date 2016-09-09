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雙胞胎出生不久便天人永隔 生前合照感動無數網友

美國佛羅里達州一對雙胞胎寶寶霍克、梅森出生不久後就天人永隔，生前留下的合照感動無數網友。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-09-09  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一對雙胞胎寶寶的合照感動無數網友，但背後故事卻讓人心碎。

根據《每日郵報》報導，美國佛羅里達州一對雙胞胎寶寶霍克（Hawk Buchmeyer）、梅森（Mason Buchmeyer）出生不久後就天人永隔。霍克出生後被診斷出罹患先天性橫膈膜疝氣（congenital diaphragmatic hernia），橫膈膜破一個洞，部分臟器從破洞跑到胸腔，經歷幾次的手術治療後，仍不幸辭世。

報導指出，霍克生病後，其家人時常透過臉書分享霍克的病情，在霍克出生第11天時，霍克的母親將梅森放在霍克身旁，梅森隨即伸手握住霍克的手臂，當時表情就像是在微笑般，一旁的母親見狀立刻用相機記錄下那一刻，並PO網分享，感動全球無數網友。

本月7日時，霍克的家人透過臉書表示，雖然寶寶離開令他們十分難過，但「他走的很平靜，我們知道他已不再痛苦」。

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