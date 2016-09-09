911回顧：美戰鬥機菜鳥女飛行員 本想撞落客機
2016-09-09 23:36
〔編譯張沛元／綜合報導〕2001年9月11日週二一早，美國國民兵菜鳥女飛行員海瑟˙潘尼中尉在華府附近的安德魯斯空軍基地跑道上準備起飛，手握F-16節流閥的她正準備執行上級下達的命令：擊毀聯航93班機。那是當天第4架被證實遭恐怖分子挾持的客機，而且看似正飛向華府；身為當天一早率先升空的2名戰鬥機飛行員之一，潘尼奉命阻止聯航93。
但問題是，潘尼的戰鬥機沒有搭載任何武器。在那個美國缺乏本土恐攻意識的純真年代，事發突然讓潘尼等人無暇裝載武器，她沒有飛彈或任何能擊落這架波音757客機的工具－－除了她駕駛的戰機，而她正打算這麼做。如今官拜上校的潘尼日前首度受訪論及這段往事時說，他們不是要擊落聯航93，而是要衝撞這架客機，「我將成為不折不扣的神風特攻隊飛行員…我們得竭盡所能保護這片空域。」
潘尼是美國第一代戰鬥機女飛行員，也是華府國民兵空軍第121戰鬥機中隊的首名F-16女飛行員。911恐攻當天，潘尼與國民兵上校薩斯維爾（現已高居准將）在倉促中升空，並說好分別衝撞聯航93的頭尾。
薩斯維爾說，飛行員受訓不是來擊落民航機的；如果攻擊引擎，飛機仍能繼續滑行並導引至目標，所以他認為應該攻擊駕駛艙或機翼；他還想過要在撞擊前彈跳逃生，潘尼則擔心要是她太早彈跳以致戰機沒撞上客機，豈非功虧一簣。
潘尼與薩斯維爾直到數小時後才知道，聯航93早已墜毀於賓州田野，因為機上乘客跟他們有同樣想法：竭盡所能保護美國。聯航93是911恐攻的4架遭劫客機中唯一未成功攻擊目標的飛機，事後推測應是機上乘客成功制伏恐怖分子所致。潘尼說，真正的英雄是願意犧牲自己的聯航93乘客，她只是剛好見證了這段歷史。
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