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不甘戴綠帽 男狠切小王陰莖偷藏200公尺外

2016-09-09  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕越南男子阮文歡（Nguyen Van Huan）日前發現自己妻子偷情，而憤怒的他居然跟蹤妻子與小王到酒館後，衝上前一刀把小王的陰莖切下，更把陰莖帶離酒館200公尺外丟棄，讓小王的家屬是一頓好找，在苦苦哀求後阮文歡才透露位置，讓家屬尋獲。

綜合外媒報導，29歲的阮文歡是一名雕刻家，他最近懷疑自己妻子有染，於是日前跟蹤自己的妻子，果不出其所料，他發現自己妻子與其他男子在酒店幽會，怒急攻心的他，箭步向前對著小王的陰莖就是一刀，更在氣憤中將該陰莖帶離酒館丟棄。

小王的家屬在兩小時後趕到，意圖尋找遭丟棄的陰莖卻遍尋不著，於是苦苦哀求阮文歡透露丟棄的位置，最後阮文歡說出後，才趕緊將陰莖取回，並讓醫生成功將陰莖接回去；醫生表示，接續的手術大約花了整整半天，手術很成功，但能不能恢復原本的功能還要靜待觀察。

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  • 醫生辛苦的花了半天時間才成功把小王的陰莖接回去，不過能否回復功能還需靜觀其變，示意圖。（圖擷自NEWS.com.au）

    醫生辛苦的花了半天時間才成功把小王的陰莖接回去，不過能否回復功能還需靜觀其變，示意圖。（圖擷自NEWS.com.au）

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