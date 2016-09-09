北韓若用核武 南韓軍方揚言直搗平壤指揮部
2016-09-09 21:58
南韓合同參謀本部戰略企劃本部長林虎英今表示，若北韓使用核武，南韓軍方將直搗平壤。（圖擷自韓聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓今日（9）宣稱成功執行第5次核子試爆，再度升高緊張情勢。南韓合同參謀本部戰略企劃本部長林虎英今日在記者會表示，如果北韓用上核武，南韓軍方將直接瞄準北韓平壤指揮部進行打擊報復。
《韓聯社》報導，林虎英向媒體介紹南韓軍方的「大規模打擊報復作戰概念（Korea Massive Punishment & Retaliation，KMPR）」，聲稱南韓可使用大規模精確打擊導彈，並同時投入精銳特殊作戰部隊。
林虎英也提及南韓的「殺傷鏈系統」，林表示，南韓的導彈數量已和北韓並駕齊驅，而且南韓軍擁有巡航導彈的遠端精密打擊能力、大量地對空導彈，和北韓相比，南韓明顯佔上風。
至於「韓國型導彈防禦系統」，林虎英表示，南韓將在原有的基礎上加強愛國者導彈和中程地對空導彈的性能，以擴大防禦地區、提高攔截能力。
林虎英強調，南韓軍方發展的KMPR、殺傷鏈系統、以及韓國型導彈防禦系統形成應對北韓核導彈威脅的「韓國型三軸體系」。
林虎英還表示，韓、美就「同盟遏制戰略」、「同盟導彈應對作戰」等概念發展為先發制人打擊的作戰計劃，也強硬表示南韓決不容忍北韓再進行核子試驗，將採取一切措施促北韓棄核。
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