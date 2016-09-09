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圖書館開「嗡嗡聲」阻客 25歲以下才聽得到

這項被稱為「超聲波青少年嚇阻器」的裝置要價紐西蘭幣1000元。（圖擷自紐西蘭Stuff）。

2016-09-09  21:08

〔編譯周柏憲／綜合報導〕圖書館人員的嚴肅神情已經對不守規矩者沒用了嗎？一家紐西蘭圖書館近日為了阻止年輕人踏入圖書館，啟動發出如蚊子般的嗡嗡聲裝置，這種惱人又高頻的聲音只有25歲以下的年輕人聽得到。此舉引來廣大批評，只好作罷。

《路透》、《衛報》報導，這間位於紐西蘭南島第二大城基督城（Christchurch）的帕帕努伊圖書館（The Papanui Library）安裝可以發出高頻嗡嗡聲的裝置，有效範圍為方圓15公尺、不分晝夜運作，目的是為了威懾聚集在圖書館外、或是與使用者爭吵的年輕人。

這項被稱為「超聲波青少年嚇阻器」的裝置要價紐西蘭幣1000元（約台幣2萬4），其發出的嗡嗡聲只有25歲以下的人才聽得到。這項裝置在過去得到讚美，但開始有政客認為，這項裝置不僅歧視年輕人，甚至有可能傷害聽力。

紐西蘭民權聯會主席比格（Thomas Beagle）譴責這項裝置，「圖書館應該是歡迎孩童和青少年的地方，而非用這種令人感覺不適的方式將他們拒於門外。」

儘管該裝置引來惡評也已經關閉，該圖書館館長羅勃森（Alexandra Robertson）仍堅稱，「使用者最近反應，這項裝置真有管教作用，讓進到圖書館的使用者感到更加安全。」

相關影音請見：

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  • 紐西蘭的帕帕努伊圖書館為了嚇阻年輕人，安裝可以發出高頻嗡嗡聲的裝置，這種惱人的聲音只有25歲以下的人才聽的見。（圖擷自推特）

    紐西蘭的帕帕努伊圖書館為了嚇阻年輕人，安裝可以發出高頻嗡嗡聲的裝置，這種惱人的聲音只有25歲以下的人才聽的見。（圖擷自推特）

  • 約7千人參與紐西蘭媒體的意見投票統計，高達7成5的人投下支持使用超聲波嚇阻器。（圖擷自紐西蘭Stuff）。

    約7千人參與紐西蘭媒體的意見投票統計，高達7成5的人投下支持使用超聲波嚇阻器。（圖擷自紐西蘭Stuff）。

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