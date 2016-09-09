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建築外貌神似希特勒 這棟「希特勒屋」開放出租...

2016-09-09  23:07

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路上可說是無奇不有，大家想要購買、出租任何東西都可以。最近一棟號稱為「希特勒屋」（Hitler House）的房子更是開放出租，引來外國網友熱烈討論。

綜合外媒報導，最近威爾斯斯溫西（Swansea）有一棟希特勒屋開放出租，每週的租金為85英鎊（約3608元新台幣）。然而前納粹元首希特勒卻從未住過這棟房子，該房屋之所以被稱為希特勒屋，是因為房子的外觀看起來很像希特勒，該建築的屋頂是由左到又慢慢傾斜往下的，而且二樓的兩扇窗看起來很像希特勒的雙眼，黑色大門則像希特勒的小鬍子。

這棟房屋的主人戴維斯（Clive Davies）表示，他們一家已經在房子裡住很久了，但過去都沒有人認為建築很像希特勒。報導指出，有一位青年在2001年突然發現該建築很像希特勒，之後房子才在網路上爆紅，因此被戲稱為希特勒屋。

許多網友在看到這棟房子後都討論起來，有人直言，「真期待親眼看到希特勒屋！」、「這是我夢想能擁有的房子...」但也有網友認為房子不像希特勒，反而比較像海綿寶寶。

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  • 威爾斯有一棟房子被認為長得很像希特勒。（圖擷取自《Daily Star》）

    威爾斯有一棟房子被認為長得很像希特勒。（圖擷取自《Daily Star》）

  • 希特勒屋全貌。（圖擷取自《Daily Star》）

    希特勒屋全貌。（圖擷取自《Daily Star》）

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