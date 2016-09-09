貝南焚化廠傳爆炸 造成上百人死傷
2016-09-09 21:49
〔即時新聞／綜合報導〕非洲西部國家貝南（Benin）一處廢棄物焚化廠傳爆炸，造成數人死亡、近百人受傷。
根據《路透》報導，貝南科托努（Cotonou）西北邊40公里小鎮一處廢棄物焚化廠昨晚驚傳爆炸，當地鎮長布魯諾（Bruno Houssou）表示，昨日大批民眾聚集在焚化廠附近搶奪過期的食物，不少民眾因此遭爆炸波及，但布魯諾並沒有說明詳細的死傷人數。
報導指出，西非國家對於廢棄物的規定相當寬鬆，時常將電子類的廢棄物、有毒的廢棄物、易燃垃圾一同處理。
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