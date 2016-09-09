911恐攻變促銷檔期？ 美超市可樂雙塔挨轟

美國佛羅里達州1家沃爾瑪超市日前以各種可口可樂排出紐約世貿雙塔與美國國旗圖案。（摘自Shawn @online_shawn）

2016-09-09 19:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）超市在佛羅里達州的1家分店，日前在賣場上將可樂罐堆疊成已於2001年911恐怖攻擊中倒塌的紐約世貿雙塔，上方還懸掛「我們絕對不會忘記」標語，挨批不把即將滿15週年的911恐攻放在眼裡。

可樂雙塔被人拍照上傳網路後引發議論。根據這張照片，世貿雙塔用的是黑色包裝的可口可樂ZERO，後方的美國國旗的紅白藍三色，則分別是紅色包裝的一般可口可樂、銀色包裝的健怡可口可樂，以及藍色包裝的雪碧。可口可樂公司尚未對此發表評論。

沃爾瑪在發現可樂雙塔闖禍後發表聲明，表示可樂雙塔已於7日移除，並強調該公司相當認真看待911，該可樂塔裝飾絕無任何不敬之意。