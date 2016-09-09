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Note 7各國航空驚驚 南韓航空卻不禁

Galaxy Note 7的電池爆炸危機延燒，各國航空公司都陸續有禁令傳出，但是韓國官方自己卻很淡定，國土交通部對外表示暫時還不打算發出禁令。（路透）

2016-09-09  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星手機Galaxy Note 7的電池爆炸危機延燒，各國航空公司都陸續有禁令傳出，台灣的華航、復興等航空都陸續勸導或禁止Note 7在機上充電及使用，但是韓國官方自己卻很淡定，國土交通部對外表示暫時還不打算發出禁令。

根據南韓聯合新聞社報導，南韓國土交通部在昨日表示，目前還在檢討是否需要禁止旅客帶Note 7上飛機，不過暫時還不打算發出禁令。

報導指出，國土交通部的官員在與三星的高層會面後，對外表示：「我們不認為有必要禁止航班上使用Note 7，也暫時不打算採取任何行動，並且會持續觀察狀況。」

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