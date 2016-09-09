向歐巴馬致敬 科學家用他的名字命名寄生蟲

2016-09-09 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都希望能有一顆星星以自己命名，然而這樣的機會並不多，或許有一隻寄生蟲以你命名還比較可能。最近就有一種新發現的寄生蟲「Baracktrema obamai」，是以美國總統歐巴馬來命名。

綜合外媒報導，美國印第安納州聖瑪麗學院（Saint Mary’s College）的科學家派特（Thomas Platt）最近為一種新發現的寄生蟲命名，這類寄生蟲將叫做Baracktrema obamai（巴拉克歐巴蟲）。巴拉克歐巴蟲長約2英吋（約5公分），卻纖細如毛髮，平常存在於烏龜的血液中。

雖然將美國總統的名字用來命名寄生蟲看似好笑，不過派特說，這並非是侮辱，而是向歐巴馬致敬。事實上派特曾為32種生物命名，而這些包含了他岳父、論文指導教授等人的名字。

值得注意的是，歐巴馬一詞似乎很適合用來當作動物名字，過去已經有以歐巴馬命名的蜘蛛、魚和滅絕的恐龍。