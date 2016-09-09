少女遭潑酸毀容失明 她勇敢站上紐約時裝週

19歲的印度少女古瑞希遭潑硫酸，造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但古瑞希仍勇敢站上紐約時裝週的伸展台。（法新社）

2016-09-09 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕時尚界的盛事紐約時裝週日前開跑，伸展台的模特兒爭奇鬥艷，不過場現觀眾卻被一位「毀容」的女孩感動。一名來自印度的少女先前遭潑硫酸，造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但仍勇敢站上伸展台，希望藉自己的故事鼓勵同樣遭遇的人。

根據《ABC Online》報導，現年19歲的印度少女古瑞希（Reshma Qureshi）在2004年遭姊夫潑硫酸，儘管事後幸運存活，仍造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但古瑞希仍勇敢站上紐約時裝週的伸展台，落落大方的表現替她贏得熱烈的掌聲。

「這是很棒的經驗，我覺得我的生命肯定會從此不同」，古瑞希表示，為什麼我們不享受我們的生活？畢竟發生在我們身上的事情並不是我們的錯，所以我們應該期待生活，此外古瑞希指出，希望藉由走秀鼓勵其他硫酸受害者。

報導指出，紐約時裝週的時尚品牌FTL Moda長年致力打敗時尚界對於美的刻板印象，邀請古瑞希參加今年的時裝週，去年也曾經邀請一位來自澳洲、罹患唐氏症的模特兒。