少女遭潑酸毀容失明 她勇敢站上紐約時裝週
2016-09-09 20:03
19歲的印度少女古瑞希遭潑硫酸，造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但古瑞希仍勇敢站上紐約時裝週的伸展台。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕時尚界的盛事紐約時裝週日前開跑，伸展台的模特兒爭奇鬥艷，不過場現觀眾卻被一位「毀容」的女孩感動。一名來自印度的少女先前遭潑硫酸，造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但仍勇敢站上伸展台，希望藉自己的故事鼓勵同樣遭遇的人。
根據《ABC Online》報導，現年19歲的印度少女古瑞希（Reshma Qureshi）在2004年遭姊夫潑硫酸，儘管事後幸運存活，仍造成臉部毀容、一隻眼睛失明，但古瑞希仍勇敢站上紐約時裝週的伸展台，落落大方的表現替她贏得熱烈的掌聲。
「這是很棒的經驗，我覺得我的生命肯定會從此不同」，古瑞希表示，為什麼我們不享受我們的生活？畢竟發生在我們身上的事情並不是我們的錯，所以我們應該期待生活，此外古瑞希指出，希望藉由走秀鼓勵其他硫酸受害者。
報導指出，紐約時裝週的時尚品牌FTL Moda長年致力打敗時尚界對於美的刻板印象，邀請古瑞希參加今年的時裝週，去年也曾經邀請一位來自澳洲、罹患唐氏症的模特兒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 雨天也可玩寶可夢！超狂玩家用這招笑翻網友
- 我兒很乖被妳帶壞…老媽登啟事棒打鴛鴦
- 噪音幫大忙 氣走穆雷 錦織圭晉4
- 天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
- 不要命！酒駕上高速公路上演挑釁追車
- 中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔
- 3小時降雨破百公厘 花蓮市、吉安多處積水
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 苑裡殯葬所 遷址辦公
- 金友莊難忍母病逝 哀慟關閉臉書
- 日職》吳念庭單場兩安 菊池雄星退羅德奪完投勝（影音）
- 內心小劇場 等一個聲音
- 延長線掉落致電車線燒毀 台鐵搶修估6點恢復
- 弘文中學「科博夢GO！」學生瘋玩
- 母親涉貪被求處死刑 曲婉婷首度說心聲
- 嘉義鳳凰帳 力爭世大運選手村亮相
- 高雄輕軌第二階段 中鋼與高市府今簽約
- 東縣府將帶農友北上 媒合通路
- （影音）鬼鬼攻韓圓發片夢 17秒舞蹈苦練2小時
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 女星6個月內罹癌 「新家裝潢」恐是導火線
- 屏東國際旅遊電影節 今開鏡起跑
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 海基會將拐彎表達九二共識？陸委會：純屬臆測
- 基本工資調高五％ 勞團：落後韓國太多
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 學習無止境！阿嬤獲終身學習楷模獎表揚
- 認養中秋月餅 送暖獨老還幫他們圓夢
- 全台吉祥物PK戰 32隊57隻爭「萌」主
- 癡漢偷胸罩內褲 酷妹屋外吊內褲引誘他
- 3毒蟲拿破燈管 搶加油站
- 渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味
- 《熟男，後背！》歐款 後背正裝化
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 霍心婚和范冰冰搶捧花 胡歌說出真相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：少女遭潑酸毀容失明 她勇敢站上紐約時裝週
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分