臉書刪除越戰著名照片 挪威媒體槓上札克柏格
《晚郵報》今（9日）在頭版刊出寫給臉書執行長薩克柏的公開信，痛斥他「濫用職權」，「限制媒體傳播自由」。（圖擷自美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前挪威《晚郵報》（Aftenposten）在臉書PO出一則越戰報導，所附上的照片為鼎鼎有名當年才9歲全身赤裸大哭的「燃燒彈女孩－金芙」但報導一上網隨即遭臉書刪文。《晚郵報》今（9日）在頭版刊出寫給臉書執行長札克柏格的公開信，痛斥他「濫用職權」，「限制媒體傳播自由」。
綜合外媒報導，臉書從上市後，儼然成為媒體接觸讀者最有利的媒介。日前《晚郵報》作家艾格蘭（Tom Egeland）在臉書貼文，主題是「改變戰爭史的7張照片」，當中包含1972年越南戰機誤投燒夷彈、導致9歲女童金芙（Kim Phuc）後背起火裸身狂奔的照片，這張由美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut）所拍的照片揭露了戰爭的無情與恐怖，但臉書除了刪除這則報導外，還將艾格蘭帳號停權。
《晚郵報》總編輯漢森（Espen Egil Hansen）針對越戰女孩照被撤下一事，發表一件公開信給臉書，指臉書是「全世界最重要的媒體」；而札克柏格則是「全世界權力最大的編輯」但他撤下照片的行為，讓人既失望又害怕。
臉書向《晚郵報》表示：「任何露出全裸生殖器官或臀部的人體照，或女性完全裸露乳房的照片，都會被刪除」。漢森在公開信中表示，臉書刪照的決定，顯示其無法「分辨兒童色情照與知名戰爭照」，並認為札克柏格濫用權力，剝奪了全世界編輯的權利義務，並破壞了新聞從業者的報導機制。
札克柏格上月談及臉書在新聞媒體中扮演的角色時，曾淡化他的編輯責任。他說：「我們是一間科技公司，不是媒體公司。」這段話如今看來顯然與他撤下越戰女童照的決定相左。
Norwegian editor-in-chief with open letter to Mark Zuckerberg regarding Facebook censorship https://t.co/Ile7ZWXp1A pic.twitter.com/Cnktq1atCn— Aftenposten （@Aftenposten） 2016年9月8日
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