臉書刪除越戰著名照片 挪威媒體槓上札克柏格

2016-09-09 22:46

〔即時新聞/綜合報導〕日前挪威《晚郵報》(Aftenposten)在臉書PO出一則越戰報導,所附上的照片為鼎鼎有名當年才9歲全身赤裸大哭的「燃燒彈女孩-金芙」但報導一上網隨即遭臉書刪文。《晚郵報》今(9日)在頭版刊出寫給臉書執行長札克柏格的公開信,痛斥他「濫用職權」,「限制媒體傳播自由」。

綜合外媒報導,臉書從上市後,儼然成為媒體接觸讀者最有利的媒介。日前《晚郵報》作家艾格蘭(Tom Egeland)在臉書貼文,主題是「改變戰爭史的7張照片」,當中包含1972年越南戰機誤投燒夷彈、導致9歲女童金芙(Kim Phuc)後背起火裸身狂奔的照片,這張由美聯社攝影記者黃公崴(Nick Ut)所拍的照片揭露了戰爭的無情與恐怖,但臉書除了刪除這則報導外,還將艾格蘭帳號停權。

《晚郵報》總編輯漢森(Espen Egil Hansen)針對越戰女孩照被撤下一事,發表一件公開信給臉書,指臉書是「全世界最重要的媒體」;而札克柏格則是「全世界權力最大的編輯」但他撤下照片的行為,讓人既失望又害怕。

臉書向《晚郵報》表示:「任何露出全裸生殖器官或臀部的人體照,或女性完全裸露乳房的照片,都會被刪除」。漢森在公開信中表示,臉書刪照的決定,顯示其無法「分辨兒童色情照與知名戰爭照」,並認為札克柏格濫用權力,剝奪了全世界編輯的權利義務,並破壞了新聞從業者的報導機制。

札克柏格上月談及臉書在新聞媒體中扮演的角色時,曾淡化他的編輯責任。他說:「我們是一間科技公司,不是媒體公司。」這段話如今看來顯然與他撤下越戰女童照的決定相左。

Norwegian editor-in-chief with open letter to Mark Zuckerberg regarding Facebook censorship https://t.co/Ile7ZWXp1A pic.twitter.com/Cnktq1atCn