6歲女童斷手困山頂 UFC女鬥士上前搭救
2016-09-09 19:35
〔即時新聞／綜合報導〕許多運動員經常能將訓練的技能，使用在現實生活中。最近美國一位終極格鬥冠軍賽（UFC）女鬥士，就在山區解救了一位受傷的6歲女童，讓女童媽 媽十分感激。
綜合外媒報導，UFC女鬥士米莎塔特（Miesha Tate）上週日到美國內華達（Nevada）的瑪麗珍山谷（Mary Jane Falls trail）登山，結果她在山頂看到6歲女童凱（Kai）和她的媽媽。當時因為凱的手臂斷掉，她媽媽只能努力的要將女兒背下山，體能良好的米莎塔特看到後於是向母女提議，要幫忙把凱抱下山。之後米莎塔特就抱著凱走完長達2英里（約3.2公里）的山路，順利走下山坡。
事後凱的媽媽告訴米莎塔特，凱對於她的幫助相當感激，當凱在醫院治療時，還一直和醫護人員提起當時的經過。而米莎塔特對此相當開心，更表示，幫助凱的那天，是她運動生涯中最有收穫的一天。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 最狂地方媽媽！先嫁給兒子、又嫁給女兒…
- 法國纜車故障 45人吊在3800公尺高空過夜
- 北韓核試 中國僅發聲明「堅決反對」
- 我們男人性能力弱… 埃及議員要女性行「割禮」滅火
- 川普再讚普廷 比歐巴馬更像領導人
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 雨天也可玩寶可夢！超狂玩家用這招笑翻網友
- 我兒很乖被妳帶壞…老媽登啟事棒打鴛鴦
- 噪音幫大忙 氣走穆雷 錦織圭晉4
- 天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
- 不要命！酒駕上高速公路上演挑釁追車
- 中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔
- 3小時降雨破百公厘 花蓮市、吉安多處積水
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 苑裡殯葬所 遷址辦公
- 金友莊難忍母病逝 哀慟關閉臉書
- 日職》吳念庭單場兩安 菊池雄星退羅德奪完投勝（影音）
- 內心小劇場 等一個聲音
- 延長線掉落致電車線燒毀 台鐵搶修估6點恢復
- 弘文中學「科博夢GO！」學生瘋玩
- 母親涉貪被求處死刑 曲婉婷首度說心聲
- 嘉義鳳凰帳 力爭世大運選手村亮相
- 高雄輕軌第二階段 中鋼與高市府今簽約
- 東縣府將帶農友北上 媒合通路
- （影音）鬼鬼攻韓圓發片夢 17秒舞蹈苦練2小時
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 女星6個月內罹癌 「新家裝潢」恐是導火線
- 屏東國際旅遊電影節 今開鏡起跑
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 海基會將拐彎表達九二共識？陸委會：純屬臆測
- 基本工資調高五％ 勞團：落後韓國太多
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 學習無止境！阿嬤獲終身學習楷模獎表揚
- 認養中秋月餅 送暖獨老還幫他們圓夢
- 全台吉祥物PK戰 32隊57隻爭「萌」主
- 癡漢偷胸罩內褲 酷妹屋外吊內褲引誘他
- 3毒蟲拿破燈管 搶加油站
- 渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味
- 《熟男，後背！》歐款 後背正裝化
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 霍心婚和范冰冰搶捧花 胡歌說出真相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：6歲女童斷手困山頂 UFC女鬥士上前搭救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分