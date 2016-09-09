6歲女童斷手困山頂 UFC女鬥士上前搭救

2016-09-09 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多運動員經常能將訓練的技能，使用在現實生活中。最近美國一位終極格鬥冠軍賽（UFC）女鬥士，就在山區解救了一位受傷的6歲女童，讓女童媽 媽十分感激。

綜合外媒報導，UFC女鬥士米莎塔特（Miesha Tate）上週日到美國內華達（Nevada）的瑪麗珍山谷（Mary Jane Falls trail）登山，結果她在山頂看到6歲女童凱（Kai）和她的媽媽。當時因為凱的手臂斷掉，她媽媽只能努力的要將女兒背下山，體能良好的米莎塔特看到後於是向母女提議，要幫忙把凱抱下山。之後米莎塔特就抱著凱走完長達2英里（約3.2公里）的山路，順利走下山坡。

事後凱的媽媽告訴米莎塔特，凱對於她的幫助相當感激，當凱在醫院治療時，還一直和醫護人員提起當時的經過。而米莎塔特對此相當開心，更表示，幫助凱的那天，是她運動生涯中最有收穫的一天。