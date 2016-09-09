剛否認辱罵歐巴馬 杜特蒂又嗆潘基文「傻瓜」

杜特蒂今（9）日否認稱呼美總統歐巴馬是個「婊子養的」，他表示他的確有說過這話，但不是針對歐巴馬。（歐新社）

2016-09-09 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾有報導指出，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以母語塔加洛語（Tagalog）稱呼美總統歐巴馬是個「婊子養的」，對此杜特蒂今（9）日否認此事，他表示他的確有說過這話，但不是針對歐巴馬；不過嘴裡不饒人的他，接著怒嗆聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）是個傻瓜。

根據《路透》報導，杜特蒂以「婊子養的」辱罵歐巴馬的消息傳出後，歐巴馬就取消了原訂於本週寮國東協峰會時與杜特蒂的會談，不過兩人還是有在一場宴會有短暫接觸。

而今日杜特蒂在訪問印尼的首都雅加達（Jakarta）時，對一群菲律賓人表示，他的言論並不是在針對歐巴馬，他也對歐巴馬表示過這一點了，杜特蒂提到：「你們可以去檢視，我從來沒有做過那樣的聲明，我是說過那樣的髒話，不過絕對不是在指歐巴馬，也不打算跟美國作對。」

杜特蒂表示，自己還在等待歐巴馬的回應，一名官員也為杜特蒂緩頰，表示兩人在7日時有握手而且短暫交談，而當時杜特蒂會爆粗口是在為毒品作戰辯護，據報導，這場反毒戰爭已造成至少2400名菲律賓人死亡。

而杜特蒂接著提到，聯合國秘書長潘基文在數週前表示他的反毒作戰違反人權，而潘基文「是個傻瓜」。