剛否認辱罵歐巴馬 杜特蒂又嗆潘基文「傻瓜」
2016-09-09 18:36
杜特蒂今（9）日否認稱呼美總統歐巴馬是個「婊子養的」，他表示他的確有說過這話，但不是針對歐巴馬。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前曾有報導指出，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以母語塔加洛語（Tagalog）稱呼美總統歐巴馬是個「婊子養的」，對此杜特蒂今（9）日否認此事，他表示他的確有說過這話，但不是針對歐巴馬；不過嘴裡不饒人的他，接著怒嗆聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）是個傻瓜。
根據《路透》報導，杜特蒂以「婊子養的」辱罵歐巴馬的消息傳出後，歐巴馬就取消了原訂於本週寮國東協峰會時與杜特蒂的會談，不過兩人還是有在一場宴會有短暫接觸。
而今日杜特蒂在訪問印尼的首都雅加達（Jakarta）時，對一群菲律賓人表示，他的言論並不是在針對歐巴馬，他也對歐巴馬表示過這一點了，杜特蒂提到：「你們可以去檢視，我從來沒有做過那樣的聲明，我是說過那樣的髒話，不過絕對不是在指歐巴馬，也不打算跟美國作對。」
杜特蒂表示，自己還在等待歐巴馬的回應，一名官員也為杜特蒂緩頰，表示兩人在7日時有握手而且短暫交談，而當時杜特蒂會爆粗口是在為毒品作戰辯護，據報導，這場反毒戰爭已造成至少2400名菲律賓人死亡。
而杜特蒂接著提到，聯合國秘書長潘基文在數週前表示他的反毒作戰違反人權，而潘基文「是個傻瓜」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 雨天也可玩寶可夢！超狂玩家用這招笑翻網友
- 我兒很乖被妳帶壞…老媽登啟事棒打鴛鴦
- 噪音幫大忙 氣走穆雷 錦織圭晉4
- 天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
- 不要命！酒駕上高速公路上演挑釁追車
- 中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔
- 3小時降雨破百公厘 花蓮市、吉安多處積水
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 苑裡殯葬所 遷址辦公
- 金友莊難忍母病逝 哀慟關閉臉書
- 日職》吳念庭單場兩安 菊池雄星退羅德奪完投勝（影音）
- 內心小劇場 等一個聲音
- 延長線掉落致電車線燒毀 台鐵搶修估6點恢復
- 弘文中學「科博夢GO！」學生瘋玩
- 母親涉貪被求處死刑 曲婉婷首度說心聲
- 嘉義鳳凰帳 力爭世大運選手村亮相
- 高雄輕軌第二階段 中鋼與高市府今簽約
- 東縣府將帶農友北上 媒合通路
- （影音）鬼鬼攻韓圓發片夢 17秒舞蹈苦練2小時
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 女星6個月內罹癌 「新家裝潢」恐是導火線
- 屏東國際旅遊電影節 今開鏡起跑
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 海基會將拐彎表達九二共識？陸委會：純屬臆測
- 基本工資調高五％ 勞團：落後韓國太多
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 學習無止境！阿嬤獲終身學習楷模獎表揚
- 認養中秋月餅 送暖獨老還幫他們圓夢
- 全台吉祥物PK戰 32隊57隻爭「萌」主
- 癡漢偷胸罩內褲 酷妹屋外吊內褲引誘他
- 3毒蟲拿破燈管 搶加油站
- 渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味
- 《熟男，後背！》歐款 後背正裝化
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 霍心婚和范冰冰搶捧花 胡歌說出真相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：剛否認辱罵歐巴馬 杜特蒂又嗆潘基文「傻瓜」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分