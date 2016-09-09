北韓發動第五次核試爆 震驚國際
2016-09-09 19:42
北韓今早上發動第5次核子試驗，震驚國際，多國先後發表譴責聲明。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓今日（9）早上發動第5次核子試驗，北韓國營電視台（KCTV）今天12點30分證實此消息，並宣稱「成功」試爆新研製的核彈頭，震驚國際，多國先後發表譴責聲明。
綜合外媒報導，北韓今日展開第5次核試爆，造成規模5.3的人工地震，引發國際震驚，並接連發表譴責聲明。美國白宮發言人厄尼斯特（Josh Earnest）表示，美國總統歐巴馬重申，保護美國在亞洲和全世界盟友安全的承諾，並指出「北韓的挑釁行為將面臨嚴重的後果」；美國國務卿凱瑞（John Kerry）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Viktorovich Lavrov）一同在瑞士的日內瓦發表譴責聲明，拉夫羅夫指出，「我非常擔憂，必須要實施聯合國決議，我們必須要強烈地發出這個訊息」。
中國外交部表示，「實現朝鮮半島無核化、防止核擴散、維護東北亞和平穩定，是中方的堅定立場」，強烈敦促北韓信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，停止採取任何惡化局勢的行動。
日本政府則透過位於北京的大使館向北韓提出嚴正抗議，並向國際社會呼籲，希望加強對於北韓的施壓。首相安倍晉三作出3點指示，第一、請有關單位進行資訊收集，第二、向國民提供正確訊息，第三、和美國、中國、南韓及俄羅斯謀求合作，此外官房長官菅義偉指出，將考慮單獨實施進一步的制裁。
南韓國防部長韓民求表示，若北韓政權不願居民惡劣生活環境繼續挑釁，將遭到南韓和國際社會更強力的制裁，最後被完全孤立，走上自滅道路，不過國防部國防情報本部透露，北韓現在還有2、3條坑道，隨時可以進行第6次核試驗。
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