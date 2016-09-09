輸油管恐破壞印第安聖地 歐巴馬避談挨轟

自今年4月起，印地安人就聚集抗議「達科他輸油管」的建設計畫。（法新社）

2016-09-09 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬（Barack Obama）近日出訪寮國時，迴避討論這個耗資38億美元「達科他輸油管」（Dakota Access Pipeline，DAPL）工程破壞原住民家園的問題，引發外界抨擊。誓言保衛聖地、拒油管入家園的印地安部族，正發動全國性示威，同時告上法院，等候地方法院作出裁決。

綜合外媒報導，印第安立岩蘇族部落（Standing Rock Sioux）長老阿宣伯（David Archambault II）表示，他們並不反國家經濟發展和能源獨立，但「達科他輸油管」將對氣候變遷帶來無法估計的損失，更會破壞當地歷史遺跡、危及飲用水，影響當地印地安人在聖地的生活，阿宣伯也呼籲，美國人應該尋找替代能源和可再生能源。

歐巴馬在寮國出席一個青年論壇時，被問及「達科他輸油管」一事則是迴避不談，表示這是一個很特殊的問題，不能透露太多。一名聲援印地安人抗議活動人士蘇珊（Susan Sarandon）批評，「無論是希拉蕊或是歐巴馬，聲稱要捍衛美國國土權利，卻都對此事選擇沉默」。

自今年4月起，印地安人就聚集在北達科他州南部、蘇族（Sioux）所在的小鎮坎能鮑爾（Cannon Ball），抗議油管計畫。幾個月來抗議人數不斷增加，並狀告聯邦法院，要求停止輸油管工程。經過印地安部族數月的抗爭，油管部分工程已經暫停，並等候地方法院作出裁決。