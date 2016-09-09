西班牙火車出軌 目前造成3死、超過50人受傷

西班牙北部一輛從維哥（Vigo）開往葡萄牙波爾圖（Porto）火車發生出軌意外。（圖擷自推特）

2016-09-09 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙北部今天上午一輛從維哥（Vigo）開往葡萄牙北部大城波多（Porto）的火車發生出軌意外，造成目前至少3死、預計有超過50人受傷。

綜合外媒報導，鐵路公司RENFE發言人指出，該輛火車上載有60名乘客，今天上午9時30分左右行駛經過西班牙自治區加利西亞（Galicia）蓬特韋德拉城市（Pontevedra）奧波里尼奧火車站（O Porrino station）時發生出軌意外。

目前對於火車出軌原因尚不清楚，目前至少造成3人死亡，其中1名死者為駕駛，預計超過50人受傷，4人傷勢嚴重。

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