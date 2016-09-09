BMW在日召回11萬輛汽車

2016-09-09 16:48

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透社報導，德國豪華汽車BMW週五在日本召回約11萬輛汽車，主要因為日本安全氣囊製造商，高田公司（Takata）所生產的安全氣囊充氣裝置可能存在缺陷。

根據BMW提交給日本的文件顯示，在日本計召回44款車型，其中包括116i、118i五門掀背車款及320i四門房車款，以更換後座的安全氣囊；文件中也指出，受影響的車款在2004年至2012年間生產。

存在缺陷的高田安全氣囊，已被懷疑與全球14起死亡及150起受傷案件有關，主要因為其充氣裝置使用的硝酸銨成分，可能導致強烈爆炸。

今年5月日本國土交通省另召回約700萬輛裝有高田安全氣囊的汽車，由於氣囊充氣裝置中未添加乾燥劑，因此在長期高溫高濕的環境下，硝酸銨成分可能劣化，造成氣囊彈出時過度膨脹。上述召回計畫預計將分階段實行。