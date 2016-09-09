北韓最強核試爆 南韓憂技術更進步

南韓首爾的民眾看著北韓聲稱成功測試核彈頭的新聞。（法新社）

2016-09-09 16:53

〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓今日（9）早上發動第五次核子試驗，北韓國營電視台（KCTV）今天12時30分證實此消息，並宣稱「成功」試爆新研製的核彈頭。南韓情報局憂心，北韓的微型彈頭技術進步快速。

《韓聯社》引述北韓官媒聲明，北韓核試與事前的推估值一致，因此該試驗證實了核彈頭結構、特性、性能和威力的「標準化」和「規格化」，已可裝載至北韓的戰略導彈上。聲明也稱，導彈頭將實現「標準化」，將自行掌握核裂變材料的生產和使用技術。

《路透》報導，南韓國會情報委員會金炳基（Kim Byung-kee，譯音）聽取南韓國家情報院的報告後表示，北韓微型化彈頭技術正快速進步，也說此次的核試爆是為了突顯其領導人金正恩的強硬形象。

《法新社》報導，近年北韓明顯加強導彈測試計畫，因此聲稱可將彈頭微型化的北韓讓國際社會相當擔憂。如果平壤真能製造體積小到足以裝上彈頭的核子裝置、有能力提升導彈的射程和準度，常常把打擊美國放在嘴邊的北韓，有朝一日能實踐此目標。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院的北韓專家漢納姆（Melissa Hanham）說，從地震的資料看來，還不確定是否為微型核彈，她也說，「（核試）沒有安全的測試方法，也會輕易挑起戰爭。」