| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南海安路 晚間驚傳路面塌陷 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

峇里島珊瑚慘遭簡體字毒手 網友懷疑中國遊客

峇里島珊瑚遭刻上簡體字。（圖擷取自臉書粉絲團「OK Divers」）

2016-09-09  16:35

〔即時新聞／綜合報導〕又出現遊客在旅遊景點刻字的不文明行為！峇里島一間專營潛水活動的商家「OK Divers」，日前在臉書粉絲團po出一張照片，照片中的珊瑚被刻上許多簡體字，引發網友撻伐。

峇里島一間專營潛水活動的商家「OK Divers」，8日在臉書粉絲團分享一張照片，據說明，該相片是在峇里島最美潛水點「Toyapakeh」所拍到的，只見珊瑚被刻上「童兒」、「美女姐姐33baby」、「東姜帥」、「陳帥」等字，由於珊瑚上的是簡體字，網友們紛紛把矛頭指向中國遊客。

憤怒的網友，肉搜出一名疑似就是帶團的女導遊，該名導遊被肉搜出來後，隨即在粉絲團留言道歉，表示自己是第一次潛水，沒想到這樣的行為是錯誤的，真的很抱歉，並保證不再犯，網友質疑不管是不是第一次潛水，這種行為都不該發生，並要這名女導遊親自到峇里島解釋清楚。

不過潛水店家「OK Divers」緩頰，認為事主已經道歉了，而且也呼籲網友應該就這個行為作批判，而不是針對國籍作攻擊，大家應該一同杜絕此類事情的發生。

「OK Divers」全文

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國遊客 刻字破壞 強國 強國觀光客 留言
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：峇里島珊瑚慘遭簡體字毒手 網友懷疑中國遊客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.