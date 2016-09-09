峇里島珊瑚慘遭簡體字毒手 網友懷疑中國遊客

峇里島珊瑚遭刻上簡體字。（圖擷取自臉書粉絲團「OK Divers」）

2016-09-09 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕又出現遊客在旅遊景點刻字的不文明行為！峇里島一間專營潛水活動的商家「OK Divers」，日前在臉書粉絲團po出一張照片，照片中的珊瑚被刻上許多簡體字，引發網友撻伐。

峇里島一間專營潛水活動的商家「OK Divers」，8日在臉書粉絲團分享一張照片，據說明，該相片是在峇里島最美潛水點「Toyapakeh」所拍到的，只見珊瑚被刻上「童兒」、「美女姐姐33baby」、「東姜帥」、「陳帥」等字，由於珊瑚上的是簡體字，網友們紛紛把矛頭指向中國遊客。

憤怒的網友，肉搜出一名疑似就是帶團的女導遊，該名導遊被肉搜出來後，隨即在粉絲團留言道歉，表示自己是第一次潛水，沒想到這樣的行為是錯誤的，真的很抱歉，並保證不再犯，網友質疑不管是不是第一次潛水，這種行為都不該發生，並要這名女導遊親自到峇里島解釋清楚。

不過潛水店家「OK Divers」緩頰，認為事主已經道歉了，而且也呼籲網友應該就這個行為作批判，而不是針對國籍作攻擊，大家應該一同杜絕此類事情的發生。

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