| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南海安路 晚間驚傳路面塌陷 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

世上最小早產兒誕生 一張圖讓你知道她有多「迷你」

世上最小的早產兒誕生，小小的腳掌僅有成人指甲蓋般大小。（擷取自《每日郵報》）

2016-09-09  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕她出生時，腳掌跟指甲蓋差不多大，體重不比一顆甜椒重，眾人都不看好她能活下來，但經過了9個月後，這名小戰士努力不懈，替她自己的生命打出了一場漂亮的勝仗。

根據英國《每日郵報》報導，德國這名勇敢的女嬰名叫古拉芭琪（Emilia Grabarczyk），當她母親懷孕至26週時，主治醫師什麥爾（Sven Schiermeier）赫然發覺母體的胎盤出了問題，如果等待自然生產古拉芭琪恐將胎死腹中，在與當事人一家討論後，醫師決定冒險動剖腹手術讓她提早出世。

古拉芭琪出生時，體重僅有248公克，遠較正常26週嬰兒輕上1倍多，身長也僅為22公分，大家都不認為她能生存。但經過數次手術，她小小的身軀卻仍堅強的撐了過去，主治醫師什麥爾也不禁讚嘆這是一個奇蹟。「即便是430公克體重出生的早產兒，也很難存活」，什麥爾說道，「這奇蹟的發生，都要歸功於她自己堅強的求生欲望」。

目前古拉芭琪已經9個月大，體重增加到3公斤，與一般剛出生時的嬰兒一樣，她的母親驕傲地表示，「我們一起經歷過無數辛苦的夜晚，也流過無數的淚滴，但她顯然想要生存！」

廣告
  • 剛出生時的古拉芭琪，身長僅有22公分，體重僅有248公克，眾人都不看好她能生存。（擷取自《每日郵報》）

    剛出生時的古拉芭琪，身長僅有22公分，體重僅有248公克，眾人都不看好她能生存。（擷取自《每日郵報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 剖腹生產 奇蹟 早產兒 迷你
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：世上最小早產兒誕生 一張圖讓你知道她有多「迷你」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.