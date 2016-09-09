世上最小早產兒誕生 一張圖讓你知道她有多「迷你」
2016-09-09 16:15
世上最小的早產兒誕生，小小的腳掌僅有成人指甲蓋般大小。（擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕她出生時，腳掌跟指甲蓋差不多大，體重不比一顆甜椒重，眾人都不看好她能活下來，但經過了9個月後，這名小戰士努力不懈，替她自己的生命打出了一場漂亮的勝仗。
根據英國《每日郵報》報導，德國這名勇敢的女嬰名叫古拉芭琪（Emilia Grabarczyk），當她母親懷孕至26週時，主治醫師什麥爾（Sven Schiermeier）赫然發覺母體的胎盤出了問題，如果等待自然生產古拉芭琪恐將胎死腹中，在與當事人一家討論後，醫師決定冒險動剖腹手術讓她提早出世。
古拉芭琪出生時，體重僅有248公克，遠較正常26週嬰兒輕上1倍多，身長也僅為22公分，大家都不認為她能生存。但經過數次手術，她小小的身軀卻仍堅強的撐了過去，主治醫師什麥爾也不禁讚嘆這是一個奇蹟。「即便是430公克體重出生的早產兒，也很難存活」，什麥爾說道，「這奇蹟的發生，都要歸功於她自己堅強的求生欲望」。
目前古拉芭琪已經9個月大，體重增加到3公斤，與一般剛出生時的嬰兒一樣，她的母親驕傲地表示，「我們一起經歷過無數辛苦的夜晚，也流過無數的淚滴，但她顯然想要生存！」
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