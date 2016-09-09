北韓核試爆歷來最強 歐巴馬：將有嚴重後果
2016-09-09 15:28
歐巴馬在空軍一號上得知北韓再度核試，警告北韓將有嚴重後果。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓今日（9）展開第5次核試爆，造成規模5.3的人工地震，有專家認為，這是北韓迄今最大核試，試爆量達一萬噸。美國總統歐巴馬得知北韓承認此為該國第5次核試後表示，北韓將有「嚴重後果」。
《路透》、《法新社》報導，美國白宮發言人厄尼斯特表示，歐巴馬在搭乘從亞洲回華府的空軍一號上，聽取美國國家安全顧問賴絲簡報得知北韓核試消息，也得知據說週五稍早在北韓核試地點附近有地震活動。厄尼斯特表示，歐巴馬不僅重申保護美國在亞洲和全世界盟友安全的承諾，也說「北韓的挑釁行為將面臨嚴重的後果。」
歐巴馬在華府時間週四半夜抵達華府時，即分別與日本首相安倍晉三與南韓總統朴槿惠通電商討此事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 法國纜車故障 45人吊在3800公尺高空過夜
- 最狂地方媽媽！先嫁給兒子、又嫁給女兒…
- 川普再讚普廷 比歐巴馬更像領導人
- 嚇死人！又傳Note 7爆炸 整輛吉普車燒起來
- 我們男人性能力弱… 埃及議員要女性行「割禮」滅火
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 南韓為何拍出《屍速列車》好電影？台導演分享「電鍋理論」
- 台股收盤下跌98.01點 報9164.88點
- 三大法人賣超74億 外資賣超75億
- 男神臉都長這樣？ 楊洋易烊傻傻分不清楚
- MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）
- MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光
- 女騎士捲車底 50人抬公車救命
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 東西女神互拚 水原希子尬凱特摩絲
- 打火弟兄拒絕捕蜂抓蛇 抗議政府草菅人命
- 兒童放爆竹煙火沒有大人陪同 罰3000到1萬5000元
- F奶辣模被爆交往抵債 怒回：我打炮一次也要2萬
- 男星性侵竟遭釋放 網友開罵
- 建成圓環年底前拆除 地方盼「復舊」
- 改造空氣槍提升威力 工廠老闆：用來滅鼠驅蛇
- 身障中心慶中秋 看布袋戲吃小吃
- 「富」加價值2連勝 犀咬猿差1.5場
- 核安演習12日登場 動員八千人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japanese table tennis star to wed Taiwanese ‘prince’
- 學習無止境！阿嬤獲終身學習楷模獎表揚
- 奧運》假搶劫事件 美金牌泳將遭禁賽罰10萬美金
- 雨天車禍多 事故單四小時用半包A4
- 年金改革草案 預計明年2、3月送立院
- 基隆扶輪社贈弱勢學童字典 教育處長憶字典改變她一生
- 維冠大樓土地協議價購1億餘 秋節前可拿到款
- 田尾、海尾2排水 疑遭偷排廢水
- 剝柚比賽宣導失智症 台東上百民眾拿好康
- 台中地院家暴事件服務處 歡慶成立10週年
- 警逮獲破車窗大盜 拿養6歲兒當犯案藉口
- 屏東升級豪雨特報 發布一級淹水警戒
- 我兒很乖被妳帶壞…老媽登啟事棒打鴛鴦
- 吳可熙靠夏姿陳 撐過整個威尼斯影展
- 雨天也可玩寶可夢！超狂玩家用這招笑翻網友
- 9/9重要財經新聞一覽
- 《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲
- 收容人沒逃成 靖廬主管未上報被訴
- 《爭霸男主角》吳慷仁王傳一男配晉級爭戲王 邱澤雙料入圍敲鐘初體驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓核試爆歷來最強 歐巴馬：將有嚴重後果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分