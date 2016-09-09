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北韓核試爆歷來最強 歐巴馬：將有嚴重後果

歐巴馬在空軍一號上得知北韓再度核試，警告北韓將有嚴重後果。（美聯社）

2016-09-09  15:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓今日（9）展開第5次核試爆，造成規模5.3的人工地震，有專家認為，這是北韓迄今最大核試，試爆量達一萬噸。美國總統歐巴馬得知北韓承認此為該國第5次核試後表示，北韓將有「嚴重後果」。

《路透》、《法新社》報導，美國白宮發言人厄尼斯特表示，歐巴馬在搭乘從亞洲回華府的空軍一號上，聽取美國國家安全顧問賴絲簡報得知北韓核試消息，也得知據說週五稍早在北韓核試地點附近有地震活動。厄尼斯特表示，歐巴馬不僅重申保護美國在亞洲和全世界盟友安全的承諾，也說「北韓的挑釁行為將面臨嚴重的後果。」

歐巴馬在華府時間週四半夜抵達華府時，即分別與日本首相安倍晉三與南韓總統朴槿惠通電商討此事。

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  • 北韓國營電視台主播李春姬宣布，北韓第五次核試爆成功。（法新社）

    北韓國營電視台主播李春姬宣布，北韓第五次核試爆成功。（法新社）

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