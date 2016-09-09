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北韓核試 中國僅發聲明「堅決反對」

2016-09-09  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天（9日）上午於台灣時間8時30分左右，進行新一輪核試驗，引發芮氏規模5.3地震，在國際間引起關注。中國外交部發出聲明，對北韓進行核武試驗表示「堅決反對」。

《新華社》報導，此聲明表示，「實現朝鮮半島無核化、防止核擴散、維護東北亞和平穩定，是中方的堅定立場。」強烈敦促北韓信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，停止採取任何惡化局勢的行動。不過，聲明未明確表示，中國會對北韓採取何種行動。

稍早北韓中央電視台報導證實，今天實施第5次核子試驗「成功」。以地震威力來看，這是北韓自2006年首度核試以來，試爆量最大的一次。

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  • 北韓9日上午進行核武試驗震驚國際。圖為南韓民眾收看相關電視報導。（法新社）

    北韓9日上午進行核武試驗震驚國際。圖為南韓民眾收看相關電視報導。（法新社）

  • 中國政府聲明。（翻攝中國政府網）

    中國政府聲明。（翻攝中國政府網）

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