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北韓核試 歐巴馬致電朴槿惠提「核保護傘」

北韓在今日上午成功實施第五次核子試驗，引起國際關注。（歐新社）

2016-09-09  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方證實，今日上午成功實施第五次核子試驗。消息傳出後引發國際震撼。美國總統歐巴馬也立即和南韓總統朴槿惠聯繫，承諾將提供一切保護措施避免南韓受到核武威脅。

根據《路透》報導，歐巴馬剛結束在寮國舉行的東協峰會準備返國，沒想到北韓在今早試驗核子武器，人還在空軍一號上的他便直接與朴槿惠通電，兩人談了約15分鐘左右。南韓總統辦公室表示，歐巴馬聲稱將採取一切必要措施，包括提供核保護傘，來保衛南韓的安全。

此外，兩人也同意持續向北韓施壓，包括藉由聯合國安理會實施制裁，來逼使北韓放棄核武計畫。核保護傘為美國在冷戰時期所發想的策略，如果盟國受到他國核子武器攻擊，即視為對美國本土的攻擊。

歐巴馬與朴槿惠就北韓試核一事緊急聯絡，美國將提供南韓核保護傘等必要措施。（資料照，美聯社）

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